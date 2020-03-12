رياضة | صراع القاع.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الفتح ضد العدالة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع القاع.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الفتح ضد العدالة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحضن ملعب الأمير عبد الله بن جلوي مساء اليوم الخميس مواجهة أهل القاع "الفتح ضد العدالة" في دوري الأمير محمد بن سلمان ضمن إطار منافسات الجولة الـ22.

موعد مباراة الفتح ضد العدالة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الفتح ضد العدالة ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ؤ السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث تنقل المباراة حصرياً عبر قناة السعودية الرياضية.

التشكيل المتوقع لـ العدالة أمام الفتح

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ناصيف البياوي المدير الفني لنادي العدالة السعودي تشكيل مواجهة الجولة الـ22 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفتح صاحب الأرض والجمهور بالدفع بالمهاجم حسين النخلي في البداية ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي :_

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: راضي الراضي، مرتضى البريه، سي مانداو، علي السلام

خط الوسط: أحمد السلطان، اليو سيسيه، ميدوين بيتيغي

خط الهجوم: حيدر العامري، تشارليز أندريا، حسين النخلي.

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التشكيل المتوقع لـ الفتح أمام العدالة

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الفتح صاحب الأرض والضيافة تشكيل فريقه معتمداً على خطة لعب هجومية من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن شبح الهبوط لدوري القسم الأول السعودي، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : كوفال

خط الدفاع : البوشل ، سعدان ، لاجامى ، السعيد

خط الوسط : جانوتا ، كنبه ، الدوسرى

خط الهجوم : الزقعان ،ويكهايم ، مجرشي.

ترتيب الفتح في الدوري السعودي

يدخل فريق الفتح صاحب الأرض والجمهور مواجهة الليلة أمام العدالة وهوا في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة من 21 جولة، تحقق الفوز في 4 جولات والتعادل في 7 مرات والخسارة في 10 مناسبات.

ترتيب العدالة في الدوري السعودي

وعلى الجانب الآخر يتذيل الضيوف فريق العدالة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 14 نقطة من 21 جولة، حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين فقط والتعادل في 8 مواجهات والخسارة كانت حاضرة في 11 جولة.