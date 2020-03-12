رياضة | مدافع بروسيا دورتموند: لم يكن يومنا و سان جيرمان استحق التأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بروسيا دورتموند: لم يكن يومنا و سان جيرمان استحق التأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماتس هوملز مدافع فريق بوروسيا دورتموند، عن خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان وتأهل الأخير لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات ماتس هوملز

وقال ماتس هوملز مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني في تصريحات عبر موقع اليويفا الرسمي: "من الصعب أن نقول ما الخطأ الذي حدث، كلا الفريقين كان لديه فرص قليلة"

وعن هدف نيمار ذكر هوملز: " كان علينا التصدي لهدف نيمار، وعانينا القليل من الحظ السييء في الهدف الثاني".

وأضاف مدافع بورسيا دورتموند: "هاجمنا كثيرًا ولكن لم يتعرضوا لتهديد حقيقي من قِبلنا، كان لدينا ثلاثة أو أربعة أنصاف فرص للتسجيل، لم يكن لدى باريس الكثير، ولكنهم لم يحتاجوا إلى ذلك".

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واختتم ماتس تصريحاته: "كان علينا تجنب خسارة الكرة في وقت مبكر جدًا، أخفقنا كذلك في طريقة إنهاء الهجمات، لقد استحق الباريس التأهل، كانوا أفضل قليلًا".

تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان قد حسم بطاقة العبور لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه بورسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، في مباراة إياب دور الستة عشر ليصعد البارسيين بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

باريس سان جيرمان يترقب موعد قرعة ربع النهائي

بهذا التأهل يترقب فريق باريس سان جيرمان قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الجمعة 15 مارس 2019 عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ، حيث تقام الفعاليات بمدينة نيون السويسرية.