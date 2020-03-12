رياضة | بعد التأهل لدور الـ8.. كشف حساب سيميوني مع أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التأهل لدور الـ8.. كشف حساب سيميوني مع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق ليفربول الإنجليزي من دور الستة عشر من المسابقة القارية.

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حيث تأهل أتلتيكو مدريد بعد الفوز على ليفربول في دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4\2، مجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الروخي بلانكوس في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف، بينما حقق الفوز في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم أتليتكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني أداء جيد للغاية خلال هذا الموسم، سواء في بطولة الدوري الإسباني أو على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، كشف حساب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، خلال هذا الموسم.

الدوري الإسباني

خاض أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني 27 لقاء حتى الأن، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 12 لقاءات، وتلقى الهزيمة في أربع مباريات.

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سجل لاعبي أتلتيكو مدريد 31 هدف خلال بطولة الدوري، ومنيت شباكه 21 هدف، كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة المحلية.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة.

كأس ملك إسبانيا

ودع أتلتيكو مدريد بطولة كأس إيطاليا من دور الـ32، بعد الهزيمة من فريق كولتورال ليونيسا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في 23 من يناير الماضي.

دوري أبطال أوروبا

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لدور الستة عشر بعد صعودة كثاني المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، في مجموعة ضمت كل من يوفنتوس الإيطالي وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وبعد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ينتظر أتلتيكو مدريد قرعة الدور المقبل، والتي ستقام بعد انتهاء جميع مباريات دور الستة عشر.