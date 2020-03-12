شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روجاني مصاب بـ"كورونا"..والـ"يوفنتوس" فى خطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جاءت فحوص لاعب كرة القدم دانييلي روجاني مدافع فريق يوفنتوس، لفيروس كورونا-كوفيد-19، إيجابية رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.



وأكد نادي يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن مدافعه أصيب بالفعل بفيروس كورونا، وأن: "النادي يتبع حاليا جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون بما في ذلك كل المخالطين للاعب".

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