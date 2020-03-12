شكرا لقرائتكم حازم إمام: أحداث السوبر المصري لن تؤثر على علاقة لاعبى الأهلي و الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حازم إمام الجناح الأيمن بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواجهة الأهلى في الدوري كان سيؤثر علينا أمام الترجى في مباراة العودة برادس .
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، قائلًا:" احداث السوبر لن تؤثر على علاقة لا عبى الأهلي و الزمالك، وكنت أعانى من تمزق في العضلة الضامة وطالبت بعدم لعب ركلة الجزاء في وشعرت إننى لو سددت ركلة الجزاء سأكون سبب في ضياع لقب السوبر".
وتابع :" شيكابالا توقع اهدار بادجى ركلة الجزاء في السوبر المصرى بالامارات ".
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