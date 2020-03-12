شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يواصل اجتماعاته لبحث أسباب وداع بطولة الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادى المصرى البورسعيدى جلسات متتالية مع الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ولاعبو الفريق لبحث أسباب وداع بطولة الكونفدرالية بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مواجهة المصرى مع حرس الحدود لسوء الاحوال الجوية ، وكان من المقرر أن يواجه حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تأجيل مباريات الكامل بسبب الطقس السيىء .

وأعرب مجلس المصرى البورسعيدى، فى بيان له، استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.

ويرى المجلس أنه ليس له أى دور فى النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الفترة الماضية فى ظل توفير أجهزة فنية جيدة سواء كان إيهاب جلال الذى غادر الفريق عقب الهزيمة القاسية من المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد أو طارق العشرى الذى تم التعاقد معه مؤخرا لإنقاذ الموقف.

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وتعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق فيما سقط المصرى أمام الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في أخر ظهور لهما بالمسابقة المحلية.

وودع فريق المصري النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بعد هزيمته أمام مضيفه نهضة بركان بهدف للاشئ فى لقاء الاياب بعد التعادل فى موقعة الذهاب بهدفين لكل فريق.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.