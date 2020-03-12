شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطير إلى كزبلانكا مساء اليوم لمواجهة الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير فى السابعة مساء اليوم الخميس بعثة النادى الاسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية والمقرر لها الأحد المقبل ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء لتحقيق اي فوز أو أي تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتعرفت إدارة النادى الإسماعيلى على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب، وعلى الجانب الأخر أبدى الجهاز الفنى للدراويش ارتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التى كان سيفرضها على اللاعبين فى أرض الملعب، مطالباً لاعبى الإسماعيلى باستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

على الجانب الأخر ، قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق تأكد غيابه عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق فى أربطة الركبة، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات.

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وأضاف عبد العزيز "فخر الدين يوسف لن يستطيع اللحاق أيضا بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية فى الخلفية".

واختتم حديثه "المهاجم الدولى مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام بالتدريبات".

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.