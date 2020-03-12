«مبارة مجنونة»..ليفربول يودع دوري الأبطال بعد خسارته من أتلتيكو مدريد

ودع فريق "ليفربول" الإنجليزي، منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف المبارة كلا من :جيورجينو فينالدوم (43) وروبرتو فيرمينو (94) لليفربول, ماركوس يورينتي (97- 106) وألفارو موراتا (121),لأتلتيكو

وكانت مبارة الذهاب قد انتهت بخسارة الريدز بهدف في معقل الروخي بلانكوس "واندا ميتروبوليتانو" 18 فبراير الماضى، لتصبح نتيجة المباراتين 4-2 لصالح أتلتيكو مدريد