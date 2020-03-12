ودع فريق "ليفربول" الإنجليزي، منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجل أهداف المبارة كلا من :جيورجينو فينالدوم (43) وروبرتو فيرمينو (94) لليفربول, ماركوس يورينتي (97- 106) وألفارو موراتا (121),لأتلتيكو
وكانت مبارة الذهاب قد انتهت بخسارة الريدز بهدف في معقل الروخي بلانكوس "واندا ميتروبوليتانو" 18 فبراير الماضى، لتصبح نتيجة المباراتين 4-2 لصالح أتلتيكو مدريد
كانت هذه تفاصيل خبر «مبارة مجنونة»..ليفربول يودع دوري الأبطال بعد خسارته من أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.