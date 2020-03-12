"مرتضى منصور" بعد تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد بسبب الطقس : اشمعنى مباراة القمة

علق المستشار "مرتضى منصور" رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الخميس من منافسات .
وقال "منصور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" : لا يوجد سيول أو أمطار أو قوة قاهرة ومع ذلك أرسل لنا خطابًا بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد من اتحاد الكرة
ووجه المستشار "مرتضى منصور" حديثه لـ "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية لادراة اتحاد الكرة : الآن يا عمرو عرفت أنك كنت تتعامل مع الأمر من منطلق العناد والتحدي، وأنت و"محمد فضل" أردتما خسارة الزمالك من الأهلي
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