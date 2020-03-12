"مرتضى منصور" بعد تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد بسبب الطقس : اشمعنى مباراة القمة

علق المستشار "مرتضى منصور" رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الخميس من منافسات .

وقال "منصور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" : لا يوجد سيول أو أمطار أو قوة قاهرة ومع ذلك أرسل لنا خطابًا بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد من اتحاد الكرة

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ووجه المستشار "مرتضى منصور" حديثه لـ "عمرو الجنايني" رئيس اللجنة الخماسية لادراة اتحاد الكرة : الآن يا عمرو عرفت أنك كنت تتعامل مع الأمر من منطلق العناد والتحدي، وأنت و"محمد فضل" أردتما خسارة الزمالك من الأهلي

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