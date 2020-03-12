بيان رسمي.. إصابة نجم "يوفنتوس" الإيطالي بفيروس "كورونا"

أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي في بيان رسمي،عن إصابة مدافعه "دانييلي روجاني" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأشار النادي الايطالي الي أن الفحص الذي خضع له المدافع "دانييلي روغاني" للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية ولا تظهر أعراضه حاليًا.
وأكد النادي في بيان له انه يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه .
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