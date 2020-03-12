شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمل في التايكوندو لبحث البطولات المقبل لتجنبا كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

على قدم و ساق ، يتم العمل في اتحاد التايكوندو ، من جلسات مصغرة ، بين رؤساء اللجان المختلفة ، خاصة الفنية ، لتحديد خريطة البطولات الفترة المقبلة ، وكذلك المعسكرات ، من حيث الدول المقرر المشاركة في بطولات داخلها ، و كذلك إقامة المعسكرات بها .

أكد احمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد و القائم بأعمال المدير التنفيذي انه بعد إلغاء بطولة مصر الدولية التي كان مقرر إقامتها مارس الجارى ، و انتشار فيروس كورونا ، في اكثر من دولة ، خلال الفترة الأخيرة ، تعقد جلسات في الاتحاد عبارة عن غرفة عمل ، لبحث البطولات المقبلة المقرر المشاركة بها، و كذلك المعسكرات الخارجية لتحديد الدول التي سيتم السفر لها ، وكذلك المعسكرات الداخلية .

وفيما يخص بطولة السفير الكوري قال سلطان أنها لن تقام في هذا التوقيت من العام، بل تكون إقامتها مايو او يونيو ، وهو فترة لليست بالقريبة حتى يتم تحديد مصيرها في الوقت الحالي .

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

ومن جانبه قام أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بإعلان تعليق كافة الأنشطة الرياضية التي تشهد تجمعات جماهيرية ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .