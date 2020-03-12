شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق أبوابه اليوم وغدا بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إغلاق أبوابه أمام الأعضاء والموظفين اليوم وغدا ، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وهو السبب الذي كان وراء تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وأصدر اتحاد الكرة المصرى قرارا عاجلا بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها اليوم الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساء على استاد المكس بالإسكندرية.

وكان مقرر أن تقام 4 مباريات اليوم الخميس وهي : نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

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كما كان مقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في تمام السابعة والنصف مساء اليوم ، على استاد المكس بالإسكندرية في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة بعد أن حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي الافريقى المرتقب .