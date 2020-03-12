شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة ترصد "خناقة" أحمد فتحى والهانى سليمان × 40 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، مشادة بين الهانى سليمان حارس مرمى سموحة و أحمد فتحى لاعب الأهلى، عقب انتهاء اللقاء الذى جمع بينهما على استاد القاهرة فى اطار الجولة الـ18 بالدورى والتى انتهت بنتيجة 1/1 .

أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

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سجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.