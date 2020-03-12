شكرا لقرائتكم خبر عن باولو: أخطط لدخول نادى المائة.. ورفضت دور الموظف في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام باولو، مهاجم نادي طلائع الجيش، أن مشواره مع نادي الزمالك لم يكن موفقا نهائيا وكذلك مشواره في نادي الاتحاد السكندري، معلقاً : "بعد انضمامي للزمالك قلت هسجل هدف في كل دقيقة.. ولكن رأيت أنني في الزمالك أتدرب فقط ومش بلعب فقررت الرحيل"

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "أطمح للدخول في نادي المائة بالدوري.. وعلاء عبد العال صمم علي ضمي وقال شايف فيك هداف بالفطرة.

وأتم: "ذهبت للأختبار في الأهلي والزمالك ولم أنضم لهما وفي أول موسم لي مع طوخ سجلت ٢٣ هدف وكنا في التدريبات نتحدي بعضنا علي أشياء كثيرة منها الرز بلبن"

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وأكد حسام باولو أن مصطفي محمد هو الأصلح لقيادة هجوم المنتخب بينما مروان بعيد عن مستواه حالياً، متابعاً : "لا أفكر في الاعتزال حالياً وقرار الاعتزال هو الأصعب علي لاعب كرة االقدم وبحاول مساعدة الشباب الصغير في كرة القدم لأنني لم أجد من يقف بجانبي وأنا صغير"