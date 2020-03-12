باولو: أخطط لدخول نادى المائة.. ورفضت دور الموظف في الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام باولو، مهاجم نادي طلائع الجيش، أن مشواره مع نادي الزمالك لم يكن موفقا نهائيا وكذلك مشواره في نادي الاتحاد السكندري، معلقاً : "بعد انضمامي للزمالك قلت هسجل هدف في كل دقيقة.. ولكن رأيت أنني في الزمالك أتدرب فقط ومش بلعب فقررت الرحيل"
وتابع في تصريحات تلفزيونية: "أطمح للدخول في نادي المائة بالدوري.. وعلاء عبد العال صمم علي ضمي وقال شايف فيك هداف بالفطرة.
وأتم: "ذهبت للأختبار في الأهلي والزمالك ولم أنضم لهما وفي أول موسم لي مع طوخ سجلت ٢٣ هدف وكنا في التدريبات نتحدي بعضنا علي أشياء كثيرة منها الرز بلبن"
وأكد حسام باولو أن مصطفي محمد هو الأصلح لقيادة هجوم المنتخب بينما مروان بعيد عن مستواه حالياً، متابعاً : "لا أفكر في الاعتزال حالياً وقرار الاعتزال هو الأصعب علي لاعب كرة االقدم وبحاول مساعدة الشباب الصغير في كرة القدم لأنني لم أجد من يقف بجانبي وأنا صغير"
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