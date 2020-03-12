شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تستفسر عن الهيكل الوظيفي للاتحاد فى الاجتماع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة الجديدة برئاسة سامح حمدى، أول اجتماع مجلس إدارة بحضور جميع الأعضاء .

حضر الدكتور "سامح حمدي" رئيس اللجنة، والأعضاء "ايمن غزلان"، "نادية رشوان"، "سامي ابراهيم"، "ايهاب عزمي"، "أحمد البنا"، وبحضور "احمد عبد الدايم" المدير التنفيذي للاتحاد المصري الكرة الطائرة.

وكشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة عن قرار تأجيل مسابقات الاتحاد على مدار ٣ أيام خميس وجمعة و سبت بسبب سوء الأحوال الجوية .

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وقال عبد الدائم ان لجنة المسابقات ستحدد موعد جديد للمؤجلات اليومين المقبلين .

وبهذا القرار تم تأجيل الجولة السادسة بدورى الرجال و التى كان مقرر لها الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد اسكندرى وسبورتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس وطنطا مع الطيران.

بينما تقام يوم الإثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس والأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

وشهدت الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة التي أقيمت الجمعة الماضية فوز كل من طلائع الجيش على القناة بنتيجة 3/0 وهليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/0 وسموحة على الشمس بنتيجة3/1 والزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0.