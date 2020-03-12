شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن انتهاء أزمته مع المنتخب بعد رحيل ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود فتح الله المدرب العام لفريق نادي بيراميدز، عن انتهاء أزمة لاعبي الفريق مع منتخب مصر قبل مواجهتي توجو.

وتابع،"بخصوص مشاركتنا في الكونفدرالية، فطموحنا تحقيق لقب البطولة بدون بديل ونجهز جيدا للفترة المقبلة".

وأضاف: "أحمد حمودي يشارك معنا بشكل منتظم وهو لاعب جيد ولكن ملف استمراره من رحيله مش معايا".

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وشملت قائمة المنتخب 4 لاعبين محترفين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

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أحمد حسن كوكا ( أوليمبياكوس اليوناني )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى، وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وأخطر مسئولو الاتحاد التوجولى لكرة القدم نظراءهم بالاتحاد المصرى باختيار ملعب كيغيه لاستضافة لقاء منتخب مصر وتوجو فى الجولة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا يوم 29 مارس الجارى.

ويقع ملعب كيغيه فى العاصمة التوجولية لومى، ويحتضن حوالى 30 ألف مشجع، ويعد الملعب الرسمى لمباريات توجو الدولية.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجارى بالجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021، حيث يتجمع الفريق يوم 23 مارس وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق يومى 24 و25 قبل مواجهة توجو ومن المقرر ان يكون المرانين لفك العضلات خوفا على اللاعبين من الإجهاد.