شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمجلس المصرى المستقيل السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، والذى تقدم بإستقالته لمحافظ بورسعيد مؤخرا، مؤتمرا صحفيا بمقر النادى السبت المقبل لتوضيح أسباب وكواليس قرار المجلس بالإستقالة الجماعية.

وتقدم مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية باستقالة جماعية لعادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد الهجوم الذى تعرضوا له من جماهير المدينة الباسلة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها عقب خروج الفريق أمام نهضة بركان المغربى من دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

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وأعرب مجلس المصرى البورسعيدى، فى بيان له، استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.

ويرى المجلس أنه ليس له أى دور فى النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الفترة الماضية فى ظل توفير أجهزة فنية جيدة سواء كان إيهاب جلال الذى غادر الفريق عقب الهزيمة القاسية من المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد أو طارق العشرى الذى تم التعاقد معه مؤخرا لإنقاذ الموقف.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى صفحة بطولة الكونفدرالية بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربى، حيث يبدأ الفريق البورسعيدى الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة يدخلها المصرى بعد الخسارة أمام الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة المحلية.