الأولمبية المصرية: لم يتم تأجيل أولمبياد طوكيو حتى الأن ولكن الوضع خطير

وقال منظمو أولمبياد طوكيو أمس الأربعاء، إنه لا يوجد أي تفكير من اللجنة المحلية المنظمة أو اللجنة الأولمبية الدولية لتأجيل أو إلغاء دورة الألعاب 2020 رغم انتشار فيروس كورونا. وفي وقت سابق اليوم أبلغ أحد أعضاء المجلس التنفيذي للجنة المنظمة رويترز أن تأجيل الألعاب لمدة عام واحد أو عامين ربما يكون الخيار "الأنسب" إذا لم يكن ممكنا إقامة الأولمبياد هذا الصيف في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو، قالت إن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل، وفقا للخطط بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا. وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولا للرياضيين، الأجواء التى يمكن للرياضيين الشعور بالراحة والتركيز يجب أن تكون على استعداد".

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وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمى البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.