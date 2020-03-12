شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية: لم يتم تأجيل أولمبياد طوكيو حتى الأن ولكن الوضع خطير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تقرر بشكل رسمي حتى الأن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.
قال العريان في تصريحات لقناة اون سبورت، أن هناك أزمة خطيرة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا، إلا أنه حتى الأن لم يصدر قرارا رسميا بتأجيل الأولمبياد.
يذكر أن سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو، قالت إن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل، وفقا للخطط بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا. وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية "الإلغاء أو التأجيل لن يكون مقبولا للرياضيين، الأجواء التى يمكن للرياضيين الشعور بالراحة والتركيز يجب أن تكون على استعداد".
وأشارت هاشيموتو إلى أن منظمى البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.
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