تصريحات الأربعاء.. سؤال مرتضى منصور لاتحاد الكرة.. ونصيحة ميدو لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء.
مرتضى منصور: لماذا لم تتأجل القمة مثل مباراة الاتحاد السكندري؟
فايلر: سموحة فريق قوي.. ولم نفكر في الأرقام القياسية
فرج عامر: حمادة صدقي تفوّق.. وكنا أحق بالفوز أمام الأهلي
حمادة صدقي: أتمنى أن ينصفني الـVAR مستقبلا
كاف بشأن كورونا: سنحافظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات
ميدو ناصحًا صلاح: لا تخطئ مثلي.. وأنا أكثر جنونًا من إبراهيموفيتش
أجايي: تصدُّر الدوري لا يعني الحسم.. ومواجهة الوداد لن تكون سهلة
"نريد استغلال صحوتنا الأفريقية".. جنش يكشف موقف الزمالك من المنافسة بالدوري
"لن نتنازل عن اللقب".. قائد الوداد يوجه رسالة للأهلي
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