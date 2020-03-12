باريس سان جيرمان يتقدم على دورتموند في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بتقدم الفريق الفرنسي بثنائية نظيفة، خلال اللقاء الجاري بينهما علىملعب حديقة الأمراء في إياب منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم نيمار بالهدف الأول عند الدقيقة 28، قبل أن يضاعف خوان بيرنات النتيجة عند الدقيقة الأولى من الوقت البديل للشوط.
كان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الفريق الألماني دورتموند بثنائية لهدف.
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