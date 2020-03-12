رأس فينالدوم تمنح ليفربول التقدم في الشوط الأول أمام أتلتيكو مدريد

تقدم ليفربول بهدف دون رد على نظيره أتلتيكو مدريد في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بمباغتة سريعة من أتلتيكو مدريد، لإمتصاص حماس فريق ليفربول الذي يحتاج لتسجيل هدف لتعويض الخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون رد، وشهدت الدقيقة الأولى من اللقاء أول تهديد من أتلتيكو بعد كرة للمهاجم دييجو كوستا ليسدد كرة أرضية خطيرة على مرمى ليفربول.

وبدأ أتلتيكو في التقهقر للدفاع بشكل كبير، تاركًا الأستحواذ لليفربول، الذي لم يتمكن من إختراق الدفاعات الإسبانية بسهولة، خاصة مع غلق مفاتيح اللعب أمام الثلاثي الخطير، صلاح

ومان وفيرمينو.

وجاء أول تهديد خطير على مرمى أتلتيكو مدريد من كرة عرية من ألكسندر أرنولد، لعبها فينالدوم برأسية ولكنها وصلت إلى الحارس أوبلاك.

وواصل ليفربول الضغط لتسجيل الهدف الأول، وسدد تشامبرلين كرة أرضية خطيرة تمكن أوبلاك من إبعادها بإمتياز

ومع مرور الوقت زاد ليفربول من الضغط وسط تراجع أتلتيكو مدريد والذي كان يحاول الإعتماد على الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة، من أجل خطف هدف أول يعقد الأمور على الريدز.

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وكان محمد صلاح يصول ويجول في الجهة اليمنى باحثًا عن تسجيل هدف أول أو صناعة فرصة

للتسجيل، وتقدم فان دايك إلى منطقة جزاء أتلتيكو مدريد خاصة في الكرات الثابة لخطف تسديدة رأسية في شباك الفريق الإسباني.

وأرسل محمد صلاح كرة عرضية أرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء، لتصل ساديو ماني ليسددها ولكن تأتي سهلة في منتصف المرمى بين أحضان الحارس أوبلاك.

وبالدقيقة 36 جاءت فرصة خطيرة لليفربول بعد عرضية من صلاح، حاول تشامبرلين تجويلها في المرمى ولكن أوبلاك واصل تألقه ليبعدها إلى ركنية، تتسبب في فرصة أخرى بعد عرضية خطيرة ولكن أبلاك يطير عاليًا لإبعادها.

وأسفر الضغط المتواصل لليفربول عن هدف أول، بعد تمريرة من محمد صلاح إلى تشامبرلين الذي يرسلها عرضية، لتجد رأس فينالدوم الذي يودها بقوة في مرمى أوبلاك بالدقيقة 43.

واستمر ضغط ليفربول لتسكيل هدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن صافرة الحكم كانت الأسبق، لينتهي الشوط بتقدم الريدز بهدف دون رد.