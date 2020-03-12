ليفربول يتقدم على أتيلتكو مدريد برأسية فاينالدوم

تقدم فريق ليفربول على نظيره أتيلتكو مدريد بالهدف الأول، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ 16 من

جاء الهدف برأسية فاينالدوم، عند الدقيقة 43.

كان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح أتيلتكو بهدف نظيف. الآن على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا جاء الهدف برأسية فاينالدوم، عند الدقيقة 43.كان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح أتيلتكو بهدف نظيف.

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