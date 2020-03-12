رياضة | من جحيم رادس للانتظار في الأنفيلد.. الوداع مصير ليفربول والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من جحيم رادس للانتظار في الأنفيلد.. الوداع مصير ليفربول والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عامل الأرض والجمهور في كثير من الأحيان هو مصدر قوة لصاحبه وفي صالحك في معظم الوقت ولكن إذا تمت الاستهانة بضيفك ربما يعصف بك الأمر وتكون أشد مرارة.

ليفربول خسر في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد خارج أرضه، ليخرج ممن ينتمون إلى النادي الإنجليزي بعبارات "ننتظركم في الأنفيلد".

حتى أن الموضوع أصبح شائعًا للكثير وباتت جملة يرددها كل من ينتمي إلى كرة القدم، معتمدًا على قوته داخل أرضه، خاصة بعد الريمونتادا أمام برشلونة الموسم الماضي، عندما كان خاسرًا خارج الديار بثلاثية نظيفة، ليأتي على أرضه في الأنفيلد ويفوز برباعية نظيفة تؤهله إلى نهائي البطولة.

ولكن في مباراة الليلة في عودة دور 16 أمام أتليتكو مدريد خسر بثلاثية مقابل هدفين، على أرضه بعد أن كان فائزًا بهدفين نظيفين، ليودع البطولة من أرضه في الأنفيلد ووسط جمهوره.

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الأمر كذلك مع الترجي التونسي الذي خسر في القاهرة أمام الزمالك في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية مقابل هدف، ليخرج محبيه بعبارات وشعارات "جحيم رادس"، في إشارة إلى أن الفريق سيستطيع العودة من ملعبه، معتمدين على آخر ريمونتادا حققها الترجي على أرضه النسخة قبل الماضية أمام الأهلي عندما خسر في مصر بثلاثية مقابل هدف، وفاز إيابًا بثلاثية نظيفة في مباراة النهائي.

ولكن الأمر لم يكن هكذا، ربما الإيجابي في هذا الموضوع أن الترجي لم يخسر، لكنه لم يصنع الريمونتادا وودع البطولة وسط جمهوره وعلى ملعبه.

لذلك لا تأمن لعنة أرضك ربما تكون في صالح الضيف!!