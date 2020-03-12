رياضة | سيميوني: برشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني: برشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن سعادته البالغة بعد الفوز على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال ‏سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة :"أنا سعيد للغاية للفريق والنادي، وإنها مباراة للتاريخ في ملعب تاريخي بكرة القدم".

وواصل : "ماحدث اليوم غير عادل لأننا حصلنا 30 دقيقة إضافية للتسجيل خارج ملعبنا، وليفربول لم يحصل على تلك الدقائق [في الذهاب]، وهذا ليس عدلا".

وتابع : "ليس هناك شك ان اوبلاك هو افضل حارس بالعالم، فبرشلونة لديهم ميسي ونحن لدينا أوبلاك".