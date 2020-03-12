رياضة | هل يعود نجم ريال مدريد إلى بايرن ميونخ ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود نجم ريال مدريد إلى بايرن ميونخ ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني يرغب في استعادة نجمه الألماني توني كروس نجم ريال مدريد وضمه للفريق مرة أخرى.

وذكرت التقارير الصحفية أن كروس يبلغ من العمر حاليًا 30 عامًا وأن عقده مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2023 وهو يلعب للموسم السادس داخل قلعة سانتياجو برنابيو عقب انضمامه من بايرن ميونخ في عام 2014.

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وأكدت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ يرغب في استعادة كروس في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث وضعه الفريق الألماني من ضمن أولوياته عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه تلك ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بايرن ميونخ إستعادة كروس إلى صفوفه مرة أخرى، حيث كانت هناك محاولة قبل ثلاث سنوات وتحديدًا في عام 2017 لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق سواء مع النجم الألماني أو مع ريال مدريد.

وكشفت التقارير الصحفية أن قيمة فسخ عقد كروس مع ريال مدريد تبلغ قيمته 500 مليون يورو وهذا ما سيصعب من مهمة بايرن ميونخ في ضمه في فترة الانتقالات المقبلة إلا إذا توصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني.

