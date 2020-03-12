رياضة | ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول نموذج الحي سان جيرمان لبيع نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسية لا تمانع إنتقال نجمها الأول البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

مفاوضات برشلونة لضم نيمار دا سيلفا

وذكرت صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على ما لا يقل عن 200 مليون يورو مقابل رحيل نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وتابعت الصحفية الفرنسية أن ليوناردو المدير الرياضي للبي اس جي يعد قائمة من الصفقات التي يرغب النادي الفرنسي اتمامها في الصيف من أجل تكوين هيكل قوي للفريق الفرنسي للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وأضافت "Le10Sport" الفرنسية أن إدارة فريق باريس سان جيرمان ترغب في ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس الإيطالي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، ولاعب وسط تشيلسي نغولو كانتي.

وأوضحت، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في السير على خطى ليفربول عندما قرر بيع كوتينيو لـ ​برشلونة​، وبالأموال التي حصل عليها لبناء فريق قوي.

نيمار هدف برشلونة في الصيف

ويعد المهاجم نيمار الدولي البرازيلي هدفاً رئيسياً لنادي برشلونة الإسباني الكتالوني منذ الصيف الماضي، واللاعب كان يرغب في العودة للبارسا، ولكن النادي الفرنسي رفض التخلي عنه نظراً لاحتياج الأخير لخدماته