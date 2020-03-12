رياضة | أول تعليق من قائد ليفربول بعد خسارة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من قائد ليفربول بعد خسارة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جوردن هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقه من أتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وتوديع الريدز البطولة الأوروبية.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية : "صنعنا الكثير من الفرص، ولا نشعر بشعور جيد لكن سنستغل هذا الشعور في المباراة القادمة خلال ديربي وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، ونريد إنهاء الأمر بقوة".

وأضاف : "ادائنا كان رائعاً بشكل عام وحاولنا بكل شيء، ولكن نشعر بخيبة أمل من الاهداف التي تلقيناها، ‏ونحن سعداء بادائنا لكن نشعر بالخيبة من الاهداف التي تقبلناها".

وتابع : "اوبلاك قام بتصديات عظيمة، لكن قمنا بهجمات كبيرة وخلقنا فرص كثيرة، وكان بإمكاننا قتل المباراة لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق النتيجة التي اردناها".