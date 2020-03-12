اخبار الرياضه

 أتليتكو يدهس ليفربول في جحيم أنفيلد ويودع دوري الأبطال 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  أتليتكو يدهس في جحيم أنفيلد ويودع دوري الأبطال  والان مع التفاصيل

الخميس 12 مارس 2020

فقد ليفربول الإنجليزي لقب الذي توج به الموسم الماضي، بهزيمته 2-3 أمام ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16، بعد التمديد لوقتٍ إضافي.

Advertisements

ليفوز أتليتكو بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، بعد تفوقه ذهابا في واندا متروبوليتانو بهدفٍ دون رد يوم 18 فبراير الماضي.

ليفربول سجّل هدفا وحيدا في الوقت الأصلي بواسطة جورجينو فينالدوم، قبل أن يتقدّم في بداية الوقت الإضافي بواسطة روبيرتو فيرمينو.

إلا أن المباراة انقلبت بثلاثة أهداف متتالية، اثنين منها بواسطة ماركوس يورينتي، والثالث وقّع عليه ألفارو ، وكلاهما بديلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  أتليتكو يدهس ليفربول في جحيم أنفيلد ويودع دوري الأبطال  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا