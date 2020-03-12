- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو يدهس ليفربول في جحيم أنفيلد ويودع دوري الأبطال والان مع التفاصيل
الخميس 12 مارس 2020
فقد ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به الموسم الماضي، بهزيمته 2-3 أمام ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16، بعد التمديد لوقتٍ إضافي.
ليفوز أتليتكو بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، بعد تفوقه ذهابا في واندا متروبوليتانو بهدفٍ دون رد يوم 18 فبراير الماضي.
ليفربول سجّل هدفا وحيدا في الوقت الأصلي بواسطة جورجينو فينالدوم، قبل أن يتقدّم في بداية الوقت الإضافي بواسطة روبيرتو فيرمينو.
إلا أن المباراة انقلبت بثلاثة أهداف متتالية، اثنين منها بواسطة ماركوس يورينتي، والثالث وقّع عليه ألفارو موراتا، وكلاهما بديلين.
كانت هذه تفاصيل خبر أتليتكو يدهس ليفربول في جحيم أنفيلد ويودع دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.