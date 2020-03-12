شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يذيق ليفربول هزيمة مذلة.. والبطل يخرج من عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح نادي أتليتكو مدريد فى فرض سيناريو الرعب فى أنفيلد وخطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول بنتيجة 3-2 بعد شوطين إضافيين ليفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

تقدم جورجينو فينالدوم لليفربول بهدف فى الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني فى الدقيقة 94، قبل أن ينجح يورينتي فى تسجيل هدفاً فى الدقيقة 97 ويضيف هدفاً قاتلاً فى الدقيقة 105، من زمن الشوط الأول الإضافي ليصمت ملعب الأنفيلد من الصدمة، وأضاف موراتا الهدف الثالث فى الدقيقة 120 من عمر المباراة.

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وضربت الغيابات ليفربول في مباراة أتلتيكو مدريد، حيث واجه الفريق شبح الخروج، بعد غياب كل من الحارس أليسون بداعى الإصابة،وشاكيرى وكلاين للإصابة.

كما لم يتمكن الفريق من تدارك النتيجة بسبب توقيت الأهداف القاتل الذي سجله أتليتكو فى مرمى الحارس الضعيف أدريان. وكان الروخيبلانكوس، فاز بهدفٍ في مباراة الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو

وقدم أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد مباراة كبيرة واستطاع انقاذ أكثر من فرصة فى شوطي المباراة والشوطين الإضافيين فيما لم يقدم فليكس، و دييجو كوستا المباراة المنتظرة خلال مشاركتهما.

وقرر الاتحاد الأوروبى «يويفا»، تعيين الحكم الهولندى دانى ماكيلى لإدارة المباراة الحاسمة، وسبق لماكيلي، إدارة 3 مباريات لأتلتيكو مدريد ولم يخسر الفريق في أى منها، وكانت أولها في 2011 خلال الأدوار التأهيلية للدورى الأوروبى، وفاز أتلتيكو على شترومجودست 2-1، وتعادل مع تشيلسى في دورى الأبطال موسم 2017-2018، ومع يوفنتوس في نفس الموسم بدورى الأبطال.