أتليتكو يدهس ليفربول في جحيم أنفيلد ويودع دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020

فقد ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به الموسم الماضي، بهزيمته 2-3 أمام ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16، بعد التمديد لوقتٍ إضافي.

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ليفوز أتليتكو بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، بعد تفوقه ذهابا في واندا متروبوليتانو بهدفٍ دون رد يوم 18 فبراير الماضي.

ليفربول سجّل هدفا وحيدا في الوقت الأصلي بواسطة جورجينو فينالدوم، قبل أن يتقدّم في بداية الوقت الإضافي بواسطة روبيرتو فيرمينو.

إلا أن المباراة انقلبت بثلاثة أهداف متتالية، اثنين منها بواسطة ماركوس يورينتي، والثالث وقّع عليه ألفارو موراتا، وكلاهما بديلين.