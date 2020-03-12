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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً مدافع يوفنتوس مصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
اعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسمياً، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت على أن مدافع الفريق الدولي الإيطالي، دانييلي روجاني مصاب بفيروس كورونا.
وقال النادي في بيانه الرسمي قبل قليل:"أثبتت نتائج الفحوصات الطبية بأن اللاعب دانييلي روجاني مصاب بفيروس كورونا".
وأضاف النادي في بيانه قائلاً:" يقوم نادي يوفنتوس لكرة القدم حالياً بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك الأشخاص الذين قاموا بالإتصال معه أيضاً".
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق تعليق كافة النشاطات الرياضية في البلاد حتى أشعار آخر، وذلك من أجل الحد من فيروس كورونا.
وقد يتم إلغاء الدوري الإيطالي بشكل نهائي بالإضافة الى جميع الأشطة الرياضية الأخرى في البلاد بعد إصابة روجاني بهذا الفيروس الذي انتشر في أرجاء أنحاء العالم.
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