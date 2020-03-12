شكرا لقرائتكم أحمد غانم: هدف محمد بركات في الزمالك أنهى مسيرتي بنادي ميت عقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال أحمد غانم خلالتصريحات تلفزيونية: "بعد المباراة أصدر قرار برحيلي وخاصة بسبب والدي واتهامه بالمجاملة وتفهمت الوضع ورحت فورا" وتابع: "زملائي وكابتن حسام حسن لم يتهموني نهائيا ودافعوا عني ولكن الهجوم الجماهيري كان كبيرا لذلك تم الاستغناء عن خدماتي"

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