شكرا لقرائتكم أحمد غانم: حسام حسن أعاد للزمالك هيبته وصنع موهبة شيكابالا وحسين ياسر فى سنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال أحمد غانم خلال تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن مسك الزمالك سنتين وأعاد للنادي هيبته صنع العديد من النجوم"
وتابع: "شيكابالا في السنتين دول حصل على جائزة أفضل لاعب وانضم لمنتخب مصر وحسين ياسر المحمدي صنع تاريخ كبير في السنتين اللي قداهم مع الزمالك في فترة حسام حسن وهو ما لم يحققه مع الأهلي"
وأتم: "كابتن حسام كان لديه روح قوية، حتى في التقسمية كان بيشارك ولو خسران لازم يطول في التقسمية لحد ما يكسب"
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد غانم: حسام حسن أعاد للزمالك هيبته وصنع موهبة شيكابالا وحسين ياسر فى سنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.