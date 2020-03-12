شكرا لقرائتكم أحمد غانم: حسام حسن أعاد للزمالك هيبته وصنع موهبة شيكابالا وحسين ياسر فى سنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أحمد غانم خلال تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن مسك الزمالك سنتين وأعاد للنادي هيبته صنع العديد من النجوم"

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وتابع: "شيكابالا في السنتين دول حصل على جائزة أفضل لاعب وانضم لمنتخب مصر وحسين ياسر المحمدي صنع تاريخ كبير في السنتين اللي قداهم مع الزمالك في فترة حسام حسن وهو ما لم يحققه مع الأهلي"

وأتم: "كابتن حسام كان لديه روح قوية، حتى في التقسمية كان بيشارك ولو خسران لازم يطول في التقسمية لحد ما يكسب"