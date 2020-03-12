شكرا لقرائتكم حازم إمام: رحيل كهربا لم يؤثر علينا ولدينا بن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن رحيل محمود عبد المنعم كهربا لم يؤثر علينا ولدينا أشرف بن شرقي لاعب جيد ولديه قدرات فنية عالية .

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:" كان لدينا حافز في تصحيح ما سبق من تراجع في المستوى، خلال شهر فبراير، وأسميناه فبراير الأسود وحققنا فيه لقب السوبر الإفريقي و المصرى و الصعود على حساب الترجى لدور ربع نصف النهائي دورى أبطال أفريقيا".

وتابع :" فوزنا على الترجى لا يقلل من فريق الترجي التونسي الذى يمتلك لاعبين مميزين ".