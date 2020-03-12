شكرا لقرائتكم منتخب مصر: الننى لم يشترط اللعب أساسيا كى يتم ضمه لمعسكر المنتخب المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أن محمد الننى لاعب وسط بشكتاش التركى لم يشترط اللعب أساسيا كى يتم ضمه لمعسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

وأكد مسئولو منتخب مصر على احترامهم لمحمد الننى كونه أحد اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير للمنتخب، إلا أن استبعاده فى المعسكر المقبل لأسباب فنية.. وكانت أنباء ترددت مؤخرا حول اشتراط الننى اللعب أساسيا كى ينضم للمنتخب وهو ما تسبب فى استبعاده من القائمة.

وكان الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل التى جاءت كالتالى:

أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى).

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ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الاستدعاء الرسمى للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

واستبعد البدري 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتي على رأسهم محمد النني نجم بشكتاش التركي والمنتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال، على الرغم من تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة، بجانب كل من أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا الذى ساهم في قيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة هدف قاتل ضد ليستر سيتي لزميله تريزيجيه في نصف النهائي، بالإضافة إلى ثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسي.