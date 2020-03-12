شكرا لقرائتكم حازم إمام:لا يوجد تمرد من اللاعبين رغم تأخر المستحقات وفى النهاية نحصل عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فسر حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سبب بكائه داخل الملعب وتأثره بالأحداث، وعلاقته بحسام غالى لاعب الأهلى السابق التي تجمعه به خارج الملاعب .
وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية :" دموعى قريبة لأنى بتأثر بسرعة بالأحداث وماليش في التمثيلو علاقتى قوية بحسام غالى وهو "كابتنى" و بحبه جدًا واعتذرت له فور التحاقي بالمنتخب".
و أكد لاعب الزمالك أنه لا يوجد تمرد من اللاعبين داخل صفوف القعلة البيضاء ، مؤكدًا أنه يوجد مستحقات متأخرة للاعبين ولكن بيتم الحصول عليها في النهاية و بأضعاف مضاعفة .
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