شكرا لقرائتكم حازم إمام:لا يوجد تمرد من اللاعبين رغم تأخر المستحقات وفى النهاية نحصل عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سبب بكائه داخل الملعب وتأثره بالأحداث، وعلاقته بحسام غالى لاعب الأهلى السابق التي تجمعه به خارج الملاعب .

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية :" دموعى قريبة لأنى بتأثر بسرعة بالأحداث وماليش في التمثيلو علاقتى قوية بحسام غالى وهو "كابتنى" و بحبه جدًا واعتذرت له فور التحاقي بالمنتخب".

و أكد لاعب الزمالك أنه لا يوجد تمرد من اللاعبين داخل صفوف القعلة البيضاء ، مؤكدًا أنه يوجد مستحقات متأخرة للاعبين ولكن بيتم الحصول عليها في النهاية و بأضعاف مضاعفة .