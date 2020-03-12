شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض مرانه صباحا رغم الطقس السيء قبل السفر للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام الحادية عشرة صباحاً فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز مراناً صباحاً قبل السفر للمغرب ، وتسببت الإصلاحات التى تجرى على طرق الإسماعيلية بالإضافة لسوء الأحوال الجوية المتوقع لها اليوم فى إجبار الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على التحرك مبكراً للقاهرة فى تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس استعداداً للوصول لمطار القاهرة واستقلال الطائرة المتوجهة للمغرب فى السابعة مساء استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاحد المقبل بإياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وغير الاتحاد العربى لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة الإسماعيلى مع الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، حيث أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن ناديه تلقى إخطاراً فى البداية بتعيين الحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمرانى ومحمد مكى على العبكرى، بالإضافة لماجد محمد الشمرانى حكمًا رابعاً ثم عاد الاتحاد العربى وقام بتعيين طاقم تحكيم جديد للمباراة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

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وتعرفت إدارة النادى الإسماعيلى على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب، وعلى الجانب الأخر أبدى الجهاز الفنى للدراويش ارتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التى كان سيفرضها على اللاعبين فى أرض الملعب، مطالباً لاعبى الإسماعيلى باستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.