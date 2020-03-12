شكرا لقرائتكم حازم إمام: عبد الله جمعة لم يقصد إهانة جماهير الأهلى وعقوبات السوبر قاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن هناك لاعبون في الأهلى و الزمالك لا يتحملون الضغط الجماهيري ويصدر عنهم رد فعل لا يليق، في مباريات القمة .

وأضاف لاعب الزمالك في تصريحات تلفزيونية قائلًا:" عبد الله جمعة لم يقصد الإهانة لجماهير الأهلى عقب إنتهاء مباراة السوبر المصري بالإمارات، و قولت لكهربا انا ماضربتكش بالنار بعد لقطة القفز عليه ".

وعلق على عقوبات اتحاد الكرة على أحداث مباراة السوبر قائلًا:" عقوبات مباراة السوبر المصرى بالإمارات قاسية وكان يجب أن تكون أخف من ذلك".