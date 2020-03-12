شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: لو var أقر بأحقية سموحة فى ركلة جزاء كان ستلعب رغم إنهاء المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وجيه أحمد، رئيس اللجنة الفنية للحكام، عن الحالة التحكيمية لو أقر الـ "var" بوجود ضربة جزاء لسموحة رغم إنهاء الحكم للمباراة. Advertisements وقال وجيه أحمد في تصريحات تلفزيونية: "طالما الحكم لم يتخذ قرارا داخل المباراة سواء فني أو تأديبي فسيمكنه الرجوع لتقنية الفيديو.. يعني النهاردة آخر كرة في لقاء الأهلي وسموحة ولو أقر الـ "var" بضربة جزاء لسموحة حتى لو الحكم أنهى المبارة سيتم احتساب ضربة جزاء رغم انتهاء المباراة". وأتم: "قرارات محمد عادل حكم لقاء الأهلي وسموحة اليوم جميعها صحيحة سواء بطرد رامي ربيعة او طرد لاعب سموحة".

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