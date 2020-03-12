شكرا لقرائتكم عمار حمدى: شوقى غريب نصحنى بالمشاركة في المباريات ولولا طوكيو لمازلت فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أبلغنى بمحاولة المشاركة في المبارايات للإنضمام إلى صفوف المنتخب . وأضاف عمار حمدى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، قائلًا:" كابتن شوقى غريب قالى لازم تكون في الملعب علشان تفضل في المنتخب الاوليمبى". وأشار عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش قائلًا:" لو ماكنش المنتخب الأوليمبي شارك في طوكيو 2020 كنت ساظل في الأهلى ".

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