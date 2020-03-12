شكرا لقرائتكم عمار حمدى : سيد عبد الحفيظ أبغلنى أنى سأشارك إفريقيًا وفضلت الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، أنه تحدث مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إذا لم يتم مشاركته مع الفريق يعطى له فرصة الرحيل .

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و أضاف عمار حمدى في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت"، قائلًا:" تحدثت مع فايلر وقولتله لو شايف انى ماليش دور مع الفريق ياريت تسيبنى اطلع إعارة وهو أيد كلامى".

و تابع :" بلغت كابتن سيد عبد الحفيظ وقالى لو هتقعد هيكون ليك دور في افريقيا ولكن انا كنت أرى أن ماكانش هيبقى ليا دور وابحث عن اللعب مش عاوز أكون على الدكة" .