شكرا لقرائتكم عمار حمدى: صالح جمعة سيكون له دور فى الأهلى لو فايلر مشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، أن صالح جمعة لاعب الأهلى سيكون له دور و سيشارك مع الفريق فور رحيل السويسري رينيه فايلر .

وأضاف عمار حمدى في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت"، قائلًا:" الأفضل أن يبحث صالح جمعة عن عرض، لأنه يمتلك الموهبة التى لا توجد عند اى لاعب اخر ولو ركز هيكون افضل لاعب في مصر والفرصة بتروح منه ".