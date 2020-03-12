شكرا لقرائتكم عمار حمدى: صالح جمعة سيكون له دور فى الأهلى لو فايلر مشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، أن صالح جمعة لاعب الأهلى سيكون له دور و سيشارك مع الفريق فور رحيل السويسري رينيه فايلر .
وأضاف عمار حمدى في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت"، قائلًا:" الأفضل أن يبحث صالح جمعة عن عرض، لأنه يمتلك الموهبة التى لا توجد عند اى لاعب اخر ولو ركز هيكون افضل لاعب في مصر والفرصة بتروح منه ".
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