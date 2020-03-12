شكرا لقرائتكم عمار حمدى: كنت زعلان لعدم مشاركتي أمام الأهلى الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، أنه كان يتمنى اللعب أمام الأهلى خلال الموسم الماضى أثناء فترة إعارته مع الاتحاد السكندرى .
وأكد عمار حمد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت "، قائلًا:" كان هناك بند يمنعنى من اللعب أمام الأهلى و كنت زعلان لانى كان نفسى العب امام الاهلى " .
و تابع :" الموسم الماضى في الدورى كان صعب على الأهلى في الدوري، ولكن المارد الأحمر حسم لقب الدورى هذا الموسم بسهولة
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