شكرا لقرائتكم عمار حمدى: كنت زعلان لعدم مشاركتي أمام الأهلى الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، أنه كان يتمنى اللعب أمام الأهلى خلال الموسم الماضى أثناء فترة إعارته مع الاتحاد السكندرى .

وأكد عمار حمد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت "، قائلًا:" كان هناك بند يمنعنى من اللعب أمام الأهلى و كنت زعلان لانى كان نفسى العب امام الاهلى " .

و تابع :" الموسم الماضى في الدورى كان صعب على الأهلى في الدوري، ولكن المارد الأحمر حسم لقب الدورى هذا الموسم بسهولة