شكرا لقرائتكم حسام باولو: مصطفي محمد الأصلح لقيادة هجوم المنتخب ومروان لا يستحق التواجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حسام باولو، مهاجم نادي طلائع الجيش، إن مصطفي محمد الأصلح لقيادة هجوم المنتخب ومروان بعيد عن اللعب حالياً.

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وأكد باولو فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لو وجد أن مروان محسن غير مناسب لن يجدد له"

وتابع: "لا أفكر في الاعتزال حالياً وقرار الاعتزال هو الأصعب علي لاعب كرة االقدم وبحاول مساعدة الشباب الصغير في كرة القدم لأنني لم أجد من يقف بجانبي وأنا صغير"