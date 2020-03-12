شكرا لقرائتكم أحمد غانم: الأهلي الأفضل من الزمالك استقرار في الماديات والفنيات والإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال أحمد غانم خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي كان يبني فريقا مستقرا ونحن نهدم جيل تاريخي" وتابع: "الزمالك كان يمتلك جيل تاريخي ولكن لم يكون هناك استقرار مثل الأهلي الذي نجح في بناء جيل حصد البطولات بينما الزمالك هدم ذلك الجيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد غانم: الأهلي الأفضل من الزمالك استقرار في الماديات والفنيات والإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.