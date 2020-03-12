شكرا لقرائتكم حسام باولو: أخطط لدخول نادى المائة بالدورى ورفضت دور الموظف فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حسام باولو، مهاجم نادي طلائع الجيش، أن مشواره مع نادي الزمالك لم يكن موفقا نهائيا وكذلك مشواره في نادي الاتحاد السكندري.

وقال باولو تصريحات تليفزيونية: "بعد انضمامي للزمالك قلت هسجل هدف في كل دقيقة.. ولكن رأيت أنني في الزمالك أتدرب فقط ومش بلعب فقررت الرحيل"

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وتابع: "أطمح للدخول في نادي المائة بالدوري.. وعلاء عبد العال صمم علي ضمي وقال شايف فيك هداف بالفطرة.

وأتم: "ذهبت للأختبار في الأهلي والزمالك ولم أنضم لهما وفي أول موسم لي مع طوخ سجلت ٢٣ هدف وكنا في التدريبات نتحدي بعضنا علي أشياء كثيرة منها الرز بلبن"