شكرا لقرائتكم مختار مختار يمنح لاعبي الإنتاج الحربي راحة 24 ساعة بسبب سوء الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى منح لاعبيه راحة من مران اليوم بسبب سوء الاحوال الجوية بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الانتاج مع نادى مصر والتى كان مقرر لهاً الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام بسبب التوقعات بسوء الطقس.

وكان نادى مصر قد خسر من سموحة بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة بينما تعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق.

ويقبع نادى مصر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

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وفى وقت سابق عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدوري بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط مشدداً على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري.

وحقق فريق الانتاج الحربي فوزا وديا علي نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر الخميس الماضى علي ستاد السلام ، سجل ثلاثية الإنتاج أحمد عفيفي وموسي دياورا و محمد فييرا .