شكرا لقرائتكم عمار حمدى : المنتخب الأوليمبي سيحقق عروضًا قوية في طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش، أنه يجتهد مع فريقه الحالي، ويسعى للمشاركة باستمرار مع فريقه حتى يكون له فرصة مع المنتخب الأوليمبى في طوكيو 2020 .
و أضاف عمار حمدى في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، قائلًأ :" المنتخب الأوليمبي سيحقق عروضًا قوية في طوكيو ".
وأضاف عمار حمدى أن الأهلى يسير بخطى جيدة في بطولة أمم أفريقيا وسيتوج بلقب البطولة .
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