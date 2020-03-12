شكرا لقرائتكم تأجيل الدوري المصري بسبب "حالة الطقس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تأجيل جميع المباريات التي كانت مقررة الخميس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية.

وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي أصدره يوم الأربعاء: تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري باعتبار غدا الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية، استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري المحلي التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.

وقال حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة وسوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

وكان من المفترض أن يشهد الدوري المصري يوم لقاء الاتحاد السكندري مع الزمالك ومصر المقاصة مع أسوان وحرس الحدود مع المصري البورسعيدي ونادي مصر مع الإنتاج الحربي.