شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، إن المباراة النهائية لكأس الملك بين أتليتيك بيلباو وريال سوسيداد تأجلت بسبب مخاوف فيروس كورونا. وكان من المفترض أن تلعب المباراة يوم 18 أبريل المقبل في استاد لاكارتوخا في إشبيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.